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Ayvalık’ta batan tekne bulundu, kayıp 4 kişi aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 10:28 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında çıkan fırtına nedeniyle alabora olarak batan 'Belinay' isimli teknedeki 5 kişiden 1'i kurtulurken, kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Ayvalık’ta batan tekne bulundu, kayıp 4 kişi aranıyor

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında çıkan fırtına nedeniyle alabora olarak batan 'Belinay' isimli teknedeki 5 kişiden 1'i kurtulurken, kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, 28 metre derinlikte bulunan batık tekneye ulaştı, ancak 4 kişinin izine burada da rastlanamadı.
Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’nden dün saat 01.30 sıralarında deniz patlıcanı avcılığı için denize açılan Volkan Çanakçı, Mert Boysener, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar ve Kerem İncedayı'nın içinde bulunduğu 'Belinay' isimli 9 metre boyundaki tekne, çıkan fırtınada alabora olarak battı. Sahile doğru yüzmeye başlayan Mert Boysener'in devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bulunup kurtarılmasının ardından, kayıp 4 kişi için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dün gün boyu devam eden arama kurtarma çalışmalarından bir sonuç alınamadı.
İzmir'de Ege Deniz Bölge Komutanlığı’ndan gelen dalgıçlar, Altınova iskelesi açıklarında 28 metre derinlikte yeri tespit edilen batık tekneye dalış yaptı. İçinde ve çevresinde yapılan aramada da 4 kişi bulunamadı. Dalgıçların bugün de bölgede dalış yaparak arama çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise havadan 1 helikopter ve denizden de 3 bot ile arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, karadan da jandarma ekipleri çalışmalara katılıyor. Bölgedeki balıkçılar da kayıp 4 kişiyi bulmak için tekneleriyle denizdeki arama çalışmalarına eşlik ediyor.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, kayıp 4 kişiyi bulmak için iki gündür tüm imkanların seferber edildiğini ancak henüz bir ize rastlanılmadığını belirtti.
Batan tekneden yüzerek kurtulan Mert Boysener ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine verdiği ifadesinde "Beş kişi denize düştük, hepimiz sağdık. Benim yüzmem iyi olduğu için diğer arkadaşlar, 'Sen git bize de yardım getir' dediler. Ben de sahile doğru yüzmeye başladım. Dikili bölgesinde konuşlu olan bir bot, beni kıyıya yüzerken kurtardı" dedi.
Kurtulan Mert Boysener’in bu ifadesi doğrultusunda da hem yetkililer hem de Dikili sahilinde bekleyen yakınları, kayıp 4 kişiden gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık’ta batan tekne bulundu, kayıp 4 kişi aranıyorAyvalık’ta batan tekne bulundu, kayıp 4 kişi aranıyorAyvalık’ta batan tekne bulundu, kayıp 4 kişi aranıyorAyvalık’ta batan tekne bulundu, kayıp 4 kişi aranıyor

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