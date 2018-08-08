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Ayvalık'ta Cennet Tepesi eteklerinde orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 11:25 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Cennet Tepesi mevkinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangında 5 dekar alan zarar gördü.

Tuncel YILMAZ AYVALIK(Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Cennet Tepesi mevkinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangında 5 dekar alan zarar gördü. Ayvalık'ın Cennet Tepesi mevkiinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ayvalık Belediyesi tarafından 20 yıl kadar önce çıkan bir yangında kül olan ormanlık alanda yeniden hayata geçirilen hatıra ormanının da aralarında bulunduğu bölgede çıkan yangına vatandaşların yanı sıra olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin 3 arasöz ve 1 su tankeri ile müdahale edildi. Cennet Tepesi'ne çıkan yolda seyir halindeki bir araçtan sönmemiş bir sigara izmaritinin atılması sonucunda çıktığı ileri sürülen yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangın mahallinde soğutma çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre 5 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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Ayvalık Cennet Tepesi'nde orman yangınıAyvalık Cennet Tepesi'nde orman yangını
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