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Ayvalık’ta cezaevi firarisi gasp yaparken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 19:53 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde; 5 ayrı suçtan hükümlü olan ve geçtiğimiz günlerde cezaevinden firar ettiği öğrenilen 22 yaşındaki E.A., bir kokoreççiyi gasp etmek isterken yakalandı.

Ayvalık’ta cezaevi firarisi gasp yaparken yakalandı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde; 5 ayrı suçtan hükümlü olan ve geçtiğimiz günlerde cezaevinden firar ettiği öğrenilen 22 yaşındaki E.A., bir kokoreççiyi gasp etmek isterken yakalandı.
Ayvalık'ın eski garaj mevkiinde dün gece yaşanan olayda, bir kokoreççiye gidip para ve yarım ekmek kokoreç isteyen E.A., satıcının bu talebe olumsuz yanıt vermesi sonucunda belindeki bıçağı çıkarıp önce tehdit etti. Ardından, kokoreç satıcısını yaralayarak, gasp etmeye çalıştı. Yaraladığı kokoreç satıcısının sert müdahalesi sonucunda paniğe kapılan E.A., hemen yolun karşı tarafında bulunan ve Ayvalık Belediyesi'ne ait olan akaryakıt istasyonuna kaçtı. O sırada Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil bir ekip, uzaktan takip ettiği olay üzerine harekete geçerek, akaryakıt istasyonundan plakasız motosikletine binmek isteyen E.A.'yı etkisiz hale getirmek istedi.
E.A.'nın sivil polislere direnmesi üzerine akaryakıt istasyonu çalışanları da yardım etti. E.A., yaklaşık 5 dakikalık boğuşmanın ardından kelepçelenerek etkisiz hale getirilebildi. Geçtiğimiz hafta cezaevinden firar ettiği öğrenilen 5 ayrı suçtan hükümlü E.A. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamasının ardından Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi.
BENZİNLİK ÇALIŞANLARI OLAY ANINI ANLATTI
Olayın tanıklarından Ayvalık Belediyesi Akaryakıt İstasyonu çalışanlarından Berkay Saygı, olayın yaşandığı sırada istasyonun market bölümünde olduğunu söyledi. Kapı önündeki bağrışmaları duyunca hemen dışarı çıktığını belirten Saygı, “Bir sivil polis, o şahsın üstüne kapaklanmıştı. Hemen polis memuruna yardıma koştuk. Biraz mücadele ettikten sonra cezaevi firarisi olduğunu öğrendiğimiz şahsın karşımızda komşumuz olan kokoreççiyi de yaraladığını öğrendik. Başlangıçta biraz tedirgin olduk ama polis memuru arkadaşlara yardımcı olup, bir firari suçlunun yakalanmasına yardımcı olduğumuz için de memnunuz” dedi.

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Ayvalık’ta cezaevi firarisi gasp yaparken yakalandıAyvalık’ta cezaevi firarisi gasp yaparken yakalandıAyvalık’ta cezaevi firarisi gasp yaparken yakalandıAyvalık’ta cezaevi firarisi gasp yaparken yakalandı

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