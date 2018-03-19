Ayvalık’ta gaz sıkışması patlamaya neden oldu: 1 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık sanayi sitesinde bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayvalık sanayi sitesinde soğuk hava deposu olarak hizmet veren bir iş yerinde gaz sıkışması neticesinde patlama meydana geldi. Patlamada iş yerinde bulunan S.Ç. isimli bir şahıs yaralandı. Hastaneye kaldırılan S.Ç.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Patlama sonucunda iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.