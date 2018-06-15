HABER

Ayvalık'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 23:12 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Ayvalık'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Tuncel YILMAZ-Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, Ayvalık’ın turizm merkezi Cunda Adası’nın ‘Eski Yol’ mevkiinde meydana geldi. Cunda Adası istikametine giden Mert Okur (25) yönetimindeki 23 EB 255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şeridinden çıkarak, karşı şeritte seyir halinde olan Özlem Sürmeli (46) yönetimindeki 34 AJH 952 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekiler, durumu polise ve 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin müdahalesiyle her iki araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı. Kazada 23 EB 255 plakalı otomobil sürücüsü Mert Okur ve yanındaki yolcu Ezgi Deveci ile 34 AJH 952 plakalı otomobil sürücü Özlem Sürmeli, Asena Hazal Adanır, Hüseyin Akdemir, Doğukan Adanır ve Batur Akdemir yaralandı. Olay yerine sevk edilen 3 ambulansla ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıAyvalık'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıAyvalık'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıAyvalık'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Otomobili ile dereye uçan imam öldüOtomobili ile dereye uçan imam öldü
Denizli'de kaybolan Latife Ulukuş Trabzon'da bulundu!Denizli'de kaybolan Latife Ulukuş Trabzon'da bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!

Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nevşehir'de gece yarısı zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de gece yarısı zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Bayramlaşmaya giderken kaza yaptılar: Yaralılar var

Bayramlaşmaya giderken kaza yaptılar: Yaralılar var

Denizli'de kaybolan Latife Ulukuş Trabzon'da bulundu!

Denizli'de kaybolan Latife Ulukuş Trabzon'da bulundu!

Çanakkale'de vahşet! Gebe ineklerin başlarını kesip, yavrularını çaldılar

Çanakkale'de vahşet! Gebe ineklerin başlarını kesip, yavrularını çaldılar

Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu

Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.