Ayvalık'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Tuncel YILMAZ-Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, Ayvalık’ın turizm merkezi Cunda Adası’nın ‘Eski Yol’ mevkiinde meydana geldi. Cunda Adası istikametine giden Mert Okur (25) yönetimindeki 23 EB 255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şeridinden çıkarak, karşı şeritte seyir halinde olan Özlem Sürmeli (46) yönetimindeki 34 AJH 952 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekiler, durumu polise ve 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin müdahalesiyle her iki araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı. Kazada 23 EB 255 plakalı otomobil sürücüsü Mert Okur ve yanındaki yolcu Ezgi Deveci ile 34 AJH 952 plakalı otomobil sürücü Özlem Sürmeli, Asena Hazal Adanır, Hüseyin Akdemir, Doğukan Adanır ve Batur Akdemir yaralandı. Olay yerine sevk edilen 3 ambulansla ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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