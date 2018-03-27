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Ayvalık’ta kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 7 bin 63 paket gümrük kaçağı sigara ile bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, yapılan istihbarat çalışması neticesinde H.D’nin ev ve iş yerine operasyon yaptı.

Ayvalık’ta kaçak sigara operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 7 bin 63 paket gümrük kaçağı sigara ile bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, yapılan istihbarat çalışması neticesinde H.D’nin ev ve iş yerine operasyon yaptı. 7 bin 63 paket gümrük kaçağı sigara, saksıya ekilmiş halde 1 kök Hint keneviri, içimlik tek paket esrar ve kenevir tohumları ile ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 şarjör ve 54 fişek ele geçirildi. Yapılan operasonda H.D. ile N.C. gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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