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Ayvalık’ta kaza: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 14:04 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza saat 11.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 11. 00 sıralarında Çanakkale-İzmir yolunda meydana geldi. Sarımsaklı girişinden belde merkezine gitmekte olan Deniz Yurtgül idaresindeki 14 NB 809 plakalı özel otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü Deniz Yurtgül ile Yasin Yurtgül hafif hafif yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Ayvalık’ta kaza: 2 yaralı

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Ayvalık’ta kaza: 2 yaralı

Ayvalık’ta kaza: 2 yaralı
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Ayvalık’ta kaza: 2 yaralı

Ayvalık’ta kaza: 2 yaralı
3 / 6

Ayvalık’ta kaza: 2 yaralı

Ayvalık’ta kaza: 2 yaralı
4 / 6

Ayvalık’ta kaza: 2 yaralı

Ayvalık’ta kaza: 2 yaralı
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Ayvalık’ta kaza: 2 yaralı

Ayvalık’ta kaza: 2 yaralı
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Ayvalık’ta kaza: 2 yaralı

Ayvalık’ta kaza: 2 yaralı
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