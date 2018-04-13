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Ayvalık’ta seyir halindeki tur otobüsü alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 09:15 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir tur otobüsü, 35 yolcusu ile seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir tur otobüsü, 35 yolcusu ile seyir halindeyken bir anda alev aldı. Kısa sürede otobüsü saran alevlerden yolcular kendi imkanlarıyla kurtulurken, olay yerine itfaiyenin geldiği anda 35 yolcunun ortalıktan kaybolması dikkat çekti.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içinde olan dünyaca ünlü turizm merkezi Sarımsaklı mevkisinin, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolu sapağında B.K. idaresindeki 77 BK 599 plakalı bir tur otobüsü bir anda alev aldı.
Otobüsün arka kısmında bulunan buzdolabının tutuşmasının ardından kısa sürede büyüyen yangında, otobüsün içindeki 35 yolcunun kendi imkanlarıyla alevlerin arasından kurtulduğu öğrenildi. Yangın mahalline kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 3 arazöz ve 1 su tankeriyle alevlere müdahale etti.
Demir yığınına dönen otobüsten kendi imkanlarıyla kurtulan 35 yolcunun birinin bile yangın mahallinde bulunmaması ise akıllara, yolcuların kaçak göçmen olabileceği şüphesini getirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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