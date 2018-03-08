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Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 11:04 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre; gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ediz Akgün’ün kullandığı 42 VR 570 plakalı özel otomobil, Ayvalık Kapalı Cezaevi sapağında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir tarlaya uçtu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre; gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ediz Akgün’ün kullandığı 42 VR 570 plakalı özel otomobil, Ayvalık Kapalı Cezaevi sapağında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir tarlaya uçtu. Bir zeytin ağacına çarparak durabilen araç hurdaya dönerken, aracın içinde sıkışan sürücü Ediz Akgün, sıkıştığı yerden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.
Olay yerine gelen bir 112 Acil Yardım Ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi’ne götürülen ağır yaralı Ediz Akgün müşahede altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı

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Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı

Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı
2 / 8

Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı

Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı
3 / 8

Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı

Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı
4 / 8

Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı

Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı
5 / 8

Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı

Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı
6 / 8

Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı

Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı
7 / 8

Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı

Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı
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Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı

Ayvalık’ta tek taraflı trafik kazası; 1 yaralı
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