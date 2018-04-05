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Ayvalık’ta trafik kazası; 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 16:32 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Sefa-Çamlık Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen Batu El, F.A.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Sefa-Çamlık Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen Batu El, F.A. idaresindeki B FS 3453 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Batu El, olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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