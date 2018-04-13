Ayvalık'ta tur otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de, içinde 35 yolcunun bulunduğu tur otobüsü, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinde meydana geldi. Bülent Kantekin yönetimindeki 77 BK 599 plakalı, içinde 35 yolcu bulunan tur otobüsünün motor bölümü, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark edip aracı hemen sağa çeken sürücü Kantekin, 35 yolcuyu tahliye eetti. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 3 arazöz ve 1 su tankeriyle otobüsü kısa sürede saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında tur otobüsü kullanılmaz hale geldi.

Polis, demir yığınına dönen otobüsteki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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