HABER

Ayvalık'taki kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 27.01.2018 02:21 | Son Güncelleme 5 saat önce

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek TIR'la çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu Ayvalık ilçesi Murateli köyü yol ayrımındaki dinlenme tesisleri önünde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinden Ayvalık ilçesine giden Muhsun Özel (18) yönetimindeki 10 BFG 88 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Orta refüjde yaklaşık 70 metre ilerledikten sonra karşı şeride geçen otomobil, Nevzat Gülercan (46) yönetimindeki 35 VZH 99 plakalı TIR'ın sol ön tekerliğine çarptı.

Ehliyeti bulunmadığı belirlenen sürücü Mahsun Özel, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Mehmet Kırca (23), İbrahim Ilgın (18) ve Bilgin Aydoğdu (18) ise yaralandı. Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Amirliği ekiplerince araçtan çıkarılarak, ambulans ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin de sahibi olduğu öğrenilen ağır yaralı Mehmet Kırca da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Bilgin Aydoğdu'nun ise Manisa'ya sevk edildiği öğrenildi.

TIR sürücüsü Nevzat Gülercan'ı gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Otobüsteki kadını takip edip Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına aldırdı

Otobüsteki kadını takip edip Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına aldırdı

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Önce erkek arkadaşını vurdu sonra intihar etti

İstanbul'da korkunç olay! Önce erkek arkadaşını vurdu sonra intihar etti

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

Çok şaşıracaksınız! Seks sırasında çorap giyen kadınlar...

Çok şaşıracaksınız! Seks sırasında çorap giyen kadınlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Önce kurşun yağdırdı sonra intihar etti! Gece yarısı korkunç cinayet

Önce kurşun yağdırdı sonra intihar etti! Gece yarısı korkunç cinayet

İstanbul'da korkunç olay! Önce erkek arkadaşını vurdu sonra intihar etti

İstanbul'da korkunç olay! Önce erkek arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Çok şaşıracaksınız! Seks sırasında çorap giyen kadınlar...

Çok şaşıracaksınız! Seks sırasında çorap giyen kadınlar...

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.