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Ayvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 12:13 | Son Güncelleme

FOTOĞRAFLARI BİLBOARDLARDA Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu tekne faciası, Hem Ayvalık'ta, hem de Cunda adasında üzüntüye yol açtı.

Ayvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

FOTOĞRAFLARI BİLBOARDLARDA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu tekne faciası, Hem Ayvalık'ta, hem de Cunda adasında üzüntüye yol açtı. ölen Kerem İncedayı ve Volkan Çanakçı ile arama çalışmaları süren Mustafa Fırat Göral ve Hayri Kar'ın fotoğrafları, hareketli reklam panosu ve bilboardlarda, 'Yastayız. Başın sağ olsun Cunda ve Ayvalık' yazısıyla birlikte gösterilmeye başlandı.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)Ayvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)Ayvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)Ayvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

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