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Ayvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 16:49 | Son Güncelleme

ARAMA ÇALIŞMALARINA 25 GÖNÜLLÜ DALGIÇ KATILDI Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında pazar gecesi deniz patlıcanı toplamak için denize açıldıkları 'Belinay' isimli teknenin alabora olmasıyla kaybolan Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral'ın bulunması için çalışmalar devam ederken, arama çalışmalarına 25 gönüllü profesyonel dalgıç da katıldı.

Ayvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA 25 GÖNÜLLÜ DALGIÇ KATILDI
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında pazar gecesi deniz patlıcanı toplamak için denize açıldıkları 'Belinay' isimli teknenin alabora olmasıyla kaybolan Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral'ın bulunması için çalışmalar devam ederken, arama çalışmalarına 25 gönüllü profesyonel dalgıç da katıldı.
Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya kapsamında, 25 gönüllü dalgıca Ayvalık’ta faaliyet gösteren Prodivers Dalış Okulu da facianın yaşandığı bölgeye ulaşım, yiyecek- içecek, dalış elbisesi, regülatör, oksijen tüpü gibi ekipman desteği verdi.

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (3)Ayvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (3)Ayvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (3)Ayvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (3)

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