Ayvalık'taki tekne faciasından kurtarılan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı (2)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na giderken bindikleri şişme botun alabora olması sonucu hayatlarını kaybedenlerden 4'ünün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, nakil için cenaze aracı tahsis edilmediğine ilişkin iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

FETÖ/PDY mensubu oldukları değerlendirilen 16 kişinin içinde bulunduğu şişme botun alabora olması sonucu 3'ü çocuk, 2'si kadın 6 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı. Ölenlerden 4'ünün cenazeleri, dün Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenazeler, yapılan otopsinin ardından aynı gece yakınlarına teslim edildi. Cenaze sahipleri, ölenlerin cenazelerini teslim aldıktan sonra kendi imkanlarıyla memleketlerine götürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, cenazelerin nakli için araç tahsis edilmediği iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı. Cenaze sahiplerinin, nakil için belediyeden araç talep etmediği, kendi imkanlarıyla cenazeleri götürmek istediklerinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yakın bölgelere karayoluyla, uzak bölgelere ise uçakla ücretsiz olarak gerçekleştirdiği cenaze hizmetleri, tüm vatandaşlarımız için geçerlidir. Balıkesir’deki olayın ardından cenazelerden 4’ü Bursa’ya getirilmiş ve Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise dün gece saatleri itibariyle cenazelerin nakli için gerekli tüm bilgileri cenaze sahiplerine iletmiş, cenazelerin uçakla naklinin gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Aynı saatlerde cenazelerin uçakla Amasya ve Sinop’a nakledilmesi için de Adli Tıp Kurumu’na araç göndermiştir. Ancak cenaze sahipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm vatandaşlara olduğu gibi kendilerine de sağladığı bu imkandan yararlanmamış, cenazelerin naklini kişisel olarak gerçekleştirmişlerdir."

BURSA, (DHA)

