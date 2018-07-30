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Ayvalık'taki tekne faciasından kurtarılan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 09:14 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında cumartesi gecesi Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri ve ailelerini taşıyan teknenin batmasının ardından sağ kurtarılan 9 kişiden, haklarında arama kaydı bulunan 4'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında cumartesi gecesi Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri ve ailelerini taşıyan teknenin batmasının ardından sağ kurtarılan 9 kişiden, haklarında arama kaydı bulunan 4'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3'ü çocuk, 2'si kadın, 6 kişi yaşamını yitirdiği olayda, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Ayvalık'taki tekne faciası 28 Temmuz Cumartesi gecesi saat 23.30 sıralarında Cunda ve Maden adaları arasındaki bölgede meydana geldi. Bir fiber teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye giden Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipler, 9 kişiyi sağ olarak kurtardı. Olayın ardından bölgede yapılan arama çalışmalarından 3'ü çocuk, 2'si kadın, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olarak aranan kişinin ise organizatör olduğu ifade edildi.
FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Tekne faciasının ardından hastanedeki tedavileri tamamlanan 9 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından haklarında Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce arama kaydı bulunan İ.A., B.Ç., E.A. ile Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aranan H.A., Ayvalık ilçesinde SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınan ifadesinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İ.A.'nın örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeninin kocası olduğu, aile hekimiyken KHK ile ihraç edildiği, örgütün Edremit ilçe imamı olduğu ifade edildi.
Olayda kızı R. Ç.'yi kaybeden kendisi ise sağ kurtarılan B.Ç.'nin de Edremit'te kuyumculuk yaptığı hakkında arama kararı olduğu kaydedildi.
H.A.'nın ise Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen iken KHK ile ihraç edildiği, ByLock kullanıcısı olduğu ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca arandığı tespit edildi. H.A'nın. olayda boğulan S.A.'nın eşi olduğu bildirildi.
Eşi S.A. boğulan E.A.'nın da yine ByLock kullanıcısı olduğu Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca arandığı kaydedildi.

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