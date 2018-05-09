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Ayvalıtaş davasında dosya dördüncü kez bilirkişiye gönderildi (Arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 14:09 | Son Güncelleme

GEZİ Parkı eylemlerine destek amaçlı Ümraniye'de TEM otoyolu üzerinde gerçekleşen yürüyüş sırasında bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davanın 19.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA)

GEZİ Parkı eylemlerine destek amaçlı Ümraniye'de TEM otoyolu üzerinde gerçekleşen yürüyüş sırasında bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davanın 19. celsesi görüldü.Mahkeme, müşteki avukatların talebi doğrultusunda tarafların kusur oranlarını belirlemek için dosyayı dördüncü kez bilir kişiye yollamaya karar verdi.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 19. duruşmasına, Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş ve avukatları ile tutuksuz yargılanan sanıklardan Mehmet Görkem Demirbaş ve Avukatı Yalçın Tura katıldı. Tutuksuz yargılanan diğer sanık Cengiz Aktaş ise duruşmaya gelmedi. Duruşmayı, HDP eski Eş Genel Başkanı Serpil Kamalbay ve HDP milletvekili Hüda Kaya da takip etti. Söz alan müşteki Ali Ayvataş'ın avukatlarından Sevgi Evren Köroğlu "Adli Tıp Uzmanlar Kurulu raporu kabul edilebilir bir şey değil. Bu rapor dosya kapsamını incelememiş, irdelememiştir. Bu rapor yok hükmündedir, karara dayanak yapılamaz diye düşünüyoruz" dedi. Olayın meydana geldiği yolda yayaların girişini engelleyen bir bariyer söz konusu olmadığını söyleyen avukat Köroğlu, "Dosyanın, İTÜ İnşaat Fakültesi Ulaştırma Ana Bilim Dalı'da görevli bir heyete gönderilerek keşif yapılmasını ve yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz" dedi.

'EĞER ADALET YERİNE GELMEZSE SİZİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'

Söz alan Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, "İçim yanıyor. Askere gidecekti. İki ayı vardı, öldürüldü. Katilleri de burada serbest. Peşinden eşim gitti. Ben siyasi hiçbir görüş istemiyorum, bu olayı vicdanınıza bırakıyorum. Eğer adalet yerine gelmezse sizi Allah'a havale ediyorum" dedi.

SANIK AVUKATI: İDARENİN KUSURU VATANDAŞI BİRBİRİNE DÜŞÜRÜYOR

Bilirkişi raporlarında çelişki bulunmadığını söyleyen sanık Görkem Demirbaş'ın Avukatı Yalçın Tura, "Tabii ki biz hukuku savunuyoruz burada. Gerçekten bu olaydan büyük üzüntü duyduğumu her zaman belirttim. Benim de çocuklarım var. Olayın oluş biçiminde idarenin asli kusuru vardır. Valiliğe, emniyete yazı gidiyor eylemle ilgili ama hiçbir önlem almıyorlar. Burada idarenin kusuru, vatandaşı birbirine düşürüyor, canını yakıyor. Biz bundan keyif almıyoruz" dedi.

Mahkeme, tarafların kusurunun belirlenmesi için dosyayı İTÜ Ulaştırma Ana Bilim Dalı'nda görevli 3 kişilik bilirkişi heyetine göndererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2013 tarihinde Ümraniye'de Gezi Parkı eylemlerine destek veren ve Mehmet Ayvalıtaş ile Seyit Kartal'ın da bulunduğu bir gurubun yolu trafiğe kapattığı, şüpheli Görkem Demirbaş ile şüpheli taksi şoförü Cengiz Aktaş'ın kullandıkları araçların fren yapmalarına rağmen çarpıştıkları, Mehmet Ayvalıtaş'ın aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtiliyor. İddianamede, şüpheliler Demirbaş ve Aktaş için, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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