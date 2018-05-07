Azam Ali, çocuklarla buluşup şarkı söyledi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında kente gelen ünlü etnik caz grubu Niyaz Featuring Azam Ali, çocuklarla buluşup atöyle çalışması yaptı.
Toroslar Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği konser öncesinde Umut Işığı Korosu ile bir araya gelen grubun solisti Azam Ali, çocukların merak ettiği soruları cevapladı. Müziğe başlaması, müzik kariyeri ve hislerini çocuklarla paylaşan Azam Ali, her soruyu tek tek cevapladı. Atölye çalışması sırasında çocuklara sık sık sarılarak onlarla yakından ilgilenen sanatçı, çocuklara hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye etti. Sohbetin ardından Azam Ali, 'Nine Heavens' albümünde de yer alan 'Beni Beni' türküsünü çocuklarla birlikte seslendirdi. Çocukların performansı ve ilgisi sonucu duygulanan ünlü sanatçı, şarkı bittikten sonra çocuklara sarıldı.
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