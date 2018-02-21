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Azerbaycan’da Ermenistan’a ait İHA ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 23:04 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan’a ait istihbarat amacıyla kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ele geçirildiği bildirildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan temas hattının Fuzuli bölgesinde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalışan Ermenistan’a ait Quadcopter tipli İHA’nın indirilerek ele geçirildiği açıklandı.

Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan’a ait istihbarat amacıyla kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ele geçirildiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan temas hattının Fuzuli bölgesinde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalışan Ermenistan’a ait Quadcopter tipli İHA’nın indirilerek ele geçirildiği açıklandı. Bakanlık, ele geçirilen İHA’nın fotoğraflarını yayınladı.

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