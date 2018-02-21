Azerbaycan’da Ermenistan’a ait İHA ele geçirildi

Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan’a ait istihbarat amacıyla kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ele geçirildiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan temas hattının Fuzuli bölgesinde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalışan Ermenistan’a ait Quadcopter tipli İHA’nın indirilerek ele geçirildiği açıklandı. Bakanlık, ele geçirilen İHA’nın fotoğraflarını yayınladı.
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