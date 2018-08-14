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Azerbaycan'dan ziyarete geldi, trafik kazasında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 16:47 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Azerbaycan uyruklu Nail Guliyeva'nın (16), motosikletinin şarampole yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Azerbaycan'dan ziyarete geldi, trafik kazasında öldü

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Azerbaycan uyruklu Nail Guliyeva'nın (16), motosikletinin şarampole yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bergama'nın Zeytindağ Mahallesi'nde yaşayan akrabasını ziyaret için ailesiyle birlikte Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Nail Guliyeva, dün saat 11.00'de, 35 VTL 59 plakalı motosikletle gezintiye çıktı. Saatler geçmesine rağmen dönmeyen, ailesinin ulaşamadığı Nail Guliyeva için yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Bugün ise üzücü haber geldi. Saat 12.30 sıralarında, Nail Guliyeva'nın cesedi, Zeytindağ- Ödemiş yolunda bulundu. Nail Guliyeva'nın, kasksız kullandığı motosikletle şarampole yuvarlandığı belirlendi. Nail Guliyeva'nın cansız bedeni, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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