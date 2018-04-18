Azeri asıllı kadının sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı

Denizli’de dün kaldığı apart dairesinde ölü bulunan Azeri asıllı Türkay İseyova’nın (33) döverek öldürüldüğü ortaya çıktı. Talihsiz kadının katil zanlısı olarak gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde uzun süredir bir apartta yaşadığı belirtilen Azeri asıllı Türkay İsayova isimli kadının sabah erken saatlerde dairesinden kavga sesleri geldiğini duyan çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kadını kaldığı dairede hareketsiz görünce durumu 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından kadının birlikte yaşadığı sevgilisi Mertkan Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında olayın zanlısı olarak Mertkan Ö.’nün ifadesini aldı. Cinayet zanlısı ifadesinde İsayova’yı dövmediğini kavga ettikleri sırada sevgilisinin merdivenlerden düştüğünü söylediği iddia edildi. Mertkan Ö. merdivenlerden düşen İsayova’yı düştüğü yerde bırakıp alt kattaki arkadaşının dairesine gittiğini fakat sevgilisi gelmeyince bu defa gidip düştüğü yerden alıp dairelerine götürdüklerini ve kadının uyuduğunu iddia etti. Bir süre sonra İsayova’nın uyanmayınca durumundan şüphelendiğini belirten Mertkan Ö.’nün hemen 112 acil servisi arayarak ambulans istediğini söylediği öne sürüldü.
Komşuları katil zanlısının sevgilisini dövdüğünü söyledi
Cinayet Bürosu ekipleri Mertkan Ö.’nün ifadesinin ardından aparttaki güvenlik kameralarını incelemeye alarak komşuların da ifadesine başvurdu. Apart sakinlerinin ifadelerinde Mertkan Ö.’nün sevgilisi İsayova’yı dövdüğünü söyledikleri öğrenildi.
Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mertkan Ö. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İsayova’nın vücudundaki morlukların darp sonucunda oluştuğu belirlendi
Talihsiz kadının yapılan otopsisinde ise vücudunda çok sayıda morluk olduğu ve izlerin merdivenlerden düşme sonucu değil oluştuğu iddia edildi. 33 yaşındaki Türkay İseyova’nın biri 7 diğeri ise henüz yaşına girmemiş 2 çocuk sahibi olduğu belirtildi.
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