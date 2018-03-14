Azeri piyanist, 1 yıllığına geldiği Erzurum'da 20'nci yılını doldurdu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- AZERBAYCAN'dan bir yıllığına geldiği Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü'nde 20'nci yılını dolduran Prof. Dr. Hagigat Muharramova, 'Piyanoya adanmış bir ömür' adlı konser verdi. Muharramova, "Ömrümün üçte birinin geçtiği Erzurum'da artık ben de bir Dadaş kızıyım" dedi
Atatürk Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlarından Prof. Dr. Sevim Sağsöz'ün 1998 yılında Bakü'den Türkiye'ye getirdiği Hagigat Muharramova, Erzurum'daki 20'nci yılına konserle girdi. Tıklım tıklım dolan Kültür Merkezi'nde çok sayıda kişi yer bulamadığı için konseri merdivenlere oturarak izledi. Prof. Dr. Hagigat Muharramova, ünlü şair Nazım Hikmet için bestelenmiş olan 'Nazım baladı' eseri, Afrin Destanı'nı yazmak için canlarını seve seve feda eden şehitlere armağan etti. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Azeri piyano sanatçısı Muharramova konser sonrası çiçek yağmuruna tutuldu.
Sahnede pasta sürprizi ile karşılaşan Muharramova, Erzurum'da vatan hasreti çekmediğini belirterek şunları söyledi:
"Türkiye'ye gelmeden önce bir sene Pakistan'da çalıştım. Belçika'dan bir davet almıştım. Bakü'ye gittim. Belçika'ya gitmeyi düşünüyordum. Atatürk Ünİversitesi'nden gelen Sevim Sağsöz'ün teklifi üzerine 1 yıllığına Türkiye'ye geldim ancak aradan 20 sene geçti. Ömrümün üçte biri burada geçti. Artık ben de Dadaş kızıyım. Bu sevgiyi nasıl kazandığımı ise bana değil halka sorun. Ben ve diğer Azeri kemancı Lale hanım ile birlikte milleti bu müziğe yakınlaştırdık. Emekli olunca ülkeme dönüp, sanatıma devam edeceğim."
Türkiye'yi öz vatanı kadar çok sevdiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Hagigat Muharramova, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen teklifler nedeni ile turneye çıkıcağını belirtti.
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