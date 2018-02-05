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Azez’de 2 noktaya roket düştü: 2’si ağır 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 17:29 | Son Güncelleme

Azez’e öğleden sonra düşen 2 ayrı roket nedeniyle 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.Roketlerin otogara yakın bir noktaya düşmesi büyük paniğe sebep oldu.

Azez’e öğleden sonra düşen 2 ayrı roket nedeniyle 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Roketlerin otogara yakın bir noktaya düşmesi büyük paniğe sebep oldu. Yaralı çocuklar Azez’deki hastaneye kaldırıldı. Roketlerin Azez’de kapalı pazar yeri, otogar gibi kalabalık noktaları hedef alması dikkat çekiyor.
Bu arada Kilis’e bağlı 2 köyde açık araziye gece yarısı 3 roket düştüğü öğrenildi.

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