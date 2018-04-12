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Azez’de bomba yüklü araç patlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 13:42 | Son Güncelleme

Azez’de yerel meclis önünde bomba yüklü araç patlatıldı.

Azez’de yerel meclis önünde bomba yüklü araç patlatıldı. İlk bilgilere göre 3’ü ağır 7 sivil yaralandı.

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