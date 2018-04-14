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Azez’de mayın patladı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 23:14 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep’e bağlı Azez kentindeki mülteci kampında mayın patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 çocuk yaralandı.Suriye’nin Halep’e bağlı Azez şehrindeki mülteci kampında akşam saatlerinde bir mayın patladı.

Suriye’nin Halep’e bağlı Azez kentindeki mülteci kampında mayın patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 çocuk yaralandı.
Suriye’nin Halep’e bağlı Azez şehrindeki mülteci kampında akşam saatlerinde bir mayın patladı. Kampta yaşayan çocukların DEAŞ’ın bölgede bıraktığı bir mayın kalıntısını yanlışlıkla patlatması üzerine, 1 çocuk hayatını kaybederken 6 çocuk da yaralandı.

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