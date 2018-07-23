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Azez'de patlama: 1 ölü, 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Halep kentinin Azez ilçesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Azez'de patlama: 1 ölü, 20 yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - SURİYE'nin Halep kentinin Azez ilçesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Öğle saatlerinde Azez'in Cibrin bölgesinde bir akaryakıt istasyonu yakınlarında patlama meydana geldi. Sebebi bilinmeyen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası durumu ağır olan 2 kişi ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde önlem alınırken, patlamanın nedeni araştırılıyor.
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Azez'de patlama: 1 ölü, 20 yaralı

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