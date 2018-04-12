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Azez’de patlama: 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 15:21 | Son Güncelleme

Azez’de yerel meclis binası yakınlarında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 17 kişi yaralandı.Suriye’nin kuzeyindeki Azez kentinde yerel meclis binası yakınlarında bomba yüklü araç patlatıldı.

Azez’de yerel meclis binası yakınlarında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 17 kişi yaralandı.
Suriye’nin kuzeyindeki Azez kentinde yerel meclis binası yakınlarında bomba yüklü araç patlatıldı. Olayda 3’ü ağır 17 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralıların tedavisi hastanede sürüyor.

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