Azez’de roket saldırısı: 2 ölü, 7 yaralı

Suriye’de Azez’e öğleden sonra düşen iki ayrı roket nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Azez’e öğleden sonra iki ayrı roket düşmüştü. Saldırı sonucu bir anne ve çocuk hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yaralı çocuklar Azez’deki hastaneye kaldırıldı. Roketler ile Azez’de kapalı pazar yeri, otogar gibi kalabalık noktaların hedef alınması dikkat çekiyor.

Bu arada Kilis’in iki köyünde açık araziye gece yarısı 3 roket düştüğü öğrenildi.