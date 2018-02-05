Azez’de saldırıda yaralanan 1 kişi Türkiye’ye getirildi

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen 2 ayrı roketli saldırıda yaralananlardan biri Türkiye’ye geçirildi
Azez’e öğleden sonra düşen 2 ayrı roket nedeniyle 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralananlardan durumu ağır olan bir kişi tedavi için Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralıların Azez’deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.
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