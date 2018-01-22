Azez'deki Burseya Dağı'ndan sıcak görüntüler

İrfan SAPMAZ (AZEZ) SURİYE (DHA) 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Azez'deki Burseya Dağı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PKK/KCK/PYD-YPG?li arasında dün akşam saatlerinden itibaren çatışmaların yaşandığı belirtildi.Azez'deki Burseya Dağı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PKK/KCK/PYD-YPG'lidün akşam saatlerinde başlayan çatışmaların devam ediyor.ÖSO mensupları tarafından Burseya Dağı'ndaterör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'yeçok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Görüntülerde ayrıca Burseya Dağında bulunan PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirilme anları da yer alıyor.