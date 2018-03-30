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Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 08:22 | Son Güncelleme

Hayatta kalabilmek için 100 bin liraya ihtiyacı olan Sivaslı minik Sudenaz için adeta yardım yağdı. Baba, ameliyat için yeterli paranın toplandığı belirterek hayırseverlere artık yardımda bulunmamaları çağrısı yaptı.

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Sudenaz Doğruyol’un son iki haftada yaşadığı olaylar, 'insanlık ölmemiş' dedirtti. Sosyal medya üzerinden başlatılan yardım kampanyaları ve İHA'nın haberi üzerine hayırseverler adeta seferber oldu.

Sudenaz geçtiğimiz hafta rahatsızlanınca ailesi tarafından götürüldüğü hastanede beyninde tümör olduğu tespit edildi. Sivas, Kayseri ve İstanbul’da yapılan tetkiklerde beynindeki tümörün bir an önce alınmaması halinde minik kızın her an ölebileceği öğrenildi. Devlet hastanelerinde ameliyatın yapılamayacağını öğrenen anne ve baba İstanbul’daki özel bir üniversite hastanesine geldi. Burada yapılan tetkiklerde doktorların tümörün beyinden alınmasının ancak ameliyatla olabileceği bilgisini alan ailenin sevinci kursaklarında kaldı. Ameliyatın gerçekleştirilebilmesi için 100 bin liraya ihtiyacı olan Sudenaz’ın, hayatta kalabilmesi için sosyal medya üzerinden yardım kampanyaları başlatıldı.

SEFERBER OLDULAR

Sudenaz’ın ameliyatı için gerekli olan 100 bin lira bir gün gibi kısa sürede toplandı. Ameliyat geçtiğimiz gün İstanbul’da özel bir Üniversite hastanesinde başarıyla gerçekleştirildi. Bir gün yoğun bakında kalan minik kız bugün servise çıkartıldı. Üç gün önce yaşamasına düşük bir ihtimal veren doktorlar şimdi ise Sudenaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Sudenaz’ın babası Nuh Doğruyol, yaptığı açıklamada hayırseverlere dua edip teşekkür ederek, "Rabbim herkesten razı olsun. Onların desteğiyle kızım sağlığına kavuştu. Rabbim kızımızı bize bağışladı. Kızımın tedavisi için gerekli olan para fazlasıyla toplandı. Hayırseverlerden artık hesabımıza para yatırmamalarını istiyorum. Fazladan gelen paraları iade etmeye çalışacağız. Lütfen artık para yatırmasınlar. Hepsinden Rabbim razı olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Sudenaz Doğruyol

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