Baba cinayetinde, Dilara ve annesine müebbet istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, annesini döven babası Kemal Künilli'yi (48) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Dilara Künilli (21) ile annesi Gülçin Künilli (42) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, geçen yıl Kasım ayında Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Karacabey Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Kemal Künilli, iddiaya göre, tartıştığı eşi Gülçin'i döverek saçlarından sürükledi. Bu sırada Dilara Künilli, babasına engel olmaya çalıştı. Babasının küfür etmesi üzerine Dilara evdeki ruhsatsız tabanca ile ona ateş etti. Kurşunlardan biri kafasına diğeri ise göğsüne isabet eden Kemal Künilli, olay yerinde yaşamını yitirirken, genç kız olayda kullandığı tabanca ile polise gidip teslim oldu.
CİNSEL TACİZ İDDİASI
Dilara Künilli, emniyette verdiği ifadesinde, "Babam uyuşturucu kullanıyordu. Bağımlı hale gelmişti. Zaman zaman bana cinsel tacizde de bulunuyordu. Olay gecesi astım hastası anneme şiddet uygulayıp, 'Sizi öldüreceğim' diye bağırmaya başlayınca, tabancayla korkutmak amacıyla ateş ettim" dedi. Polis, olay sonrası çelişkili ifadeler veren anne Gülçin Künilli'yi de gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan anne ve kızı tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından cinayetle ilgili sürdürülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 'Kasten yakınını öldürmek' suçundan tutuklu bulunan Dilara ile annesi Gülçin Künilli hakkında 'Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası' istemiyle dava açtı. Sanıkların Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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