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Baba dehşeti! Kızına kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 22:29 | Son Güncelleme

Malatya'da bir baba, kızı ve yanındaki 2 arkadaşını tabancayla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, E.K, Merkez Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde, kızı P.K. ve yanında arkadaşları M. N. (31) ve Şafak S. (36) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, tabancayla ateş ederek kızı ve arkadaşlarını yaraladı.

112 acil servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri E.K'yi gözaltına aldı.

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Malatya kız baba dehşeti

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kız çocuğu olanlara geçmiş olsun!!!! artık evlenmeden..!
Bu ne ya eline silahı alan ateşliyor? Hem de kendi evladına karşı,,, Bir de baba olacak... Tek kelimeyle yazıklar olsun...
@duru09 ee yoldan çıkmış kızları bireyler hazmedemiyor genel olarak, erkekleri geçtiler, süslenin, makyaj yapın, sergilenin,afişe olun, mini etek giyin, dekolte bırakın, erkekleri tahrik edin, ne işe yararsınız ki siz etten başka? ne değeriniz var tüm erkeklerin gözünde?
HABERİN ESAS KİŞİ SİNİN YAŞI YOK DİĞERLERİ NİN YA Şİ Nİ VERIYORSUB
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