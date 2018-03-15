Baba Hüseyin Başaran gözyaşlarına boğuldu

İran’da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğan son yolculuklarına uğurlanıyor. Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer, tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, genç kızın babası Hüseyin Başaran gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Başaran’ın tabutu adeta çiçek bahçesine çevrildi.
İran’da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğan için Ataköy 5. Kısım Camii’nde tören düzenleniyor. Törenen Başaran’ın ailesi, nişanlısı Murat Gezer ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Baba Hüseyin Başaran kızının tabutuna bakarak gözyaşı döktü. Murat Gezer, nişanlısının tabutunun başından bir an olsun ayrılmazken, genç kızın bazı yakınları tabuta sarılarak ağladı. Öte yandan, Mina Başaran’ın tabutu adeta çiçek bahçesine döndü.
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