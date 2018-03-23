Baba ile oğlunu öldüren taksiciler yakalandı (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziantep'te taksi durağında çıkan kavgada fırıncı Mehmet Oğuz (53) ile oğlu Hasan Oğuz'un (28) öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden S.K. ile B.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K. ise serbest bırakıldı.