Baba oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Eskişehir’de bir baba, oğlunu av tüfeğiyle yüzünden vurarak öldürdü.

Olay, Muttalip Mahallesi Erdinçler Sokak’ta bulunan bir evde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan İbrahim Ö., babasının kapısına dayandı. Camları ve kapıları yumruklayan İbrahim Ö.’yü uzaklaştırmak isteyen baba O.Ö., uyarı amaçlı av tüfeğiyle ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan ateş İbrahim Ö.’nün yüzüne isabet etti. Olay yerinde İbrahim Ö. hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Öte yandan hayatını kaybeden İbrahim Ö.’nün 2 ay önce askerden geldiği öğrenildi.