Baba-oğul balık avlarken suda mahsur kaldı

Batman çayına balık avlamaya giden ve yükselen su nedeniyle mahsur kalan baba-oğul, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Batman- Kozluk yolu üzeri 15’nci kilometresinde bulunan Şerbetli Köyü mevkiinde balık avlamak için Batman Çayı’na giden İlhan Gezici (50) ile 10 yaşındaki oğlu Bilal Gezici, aniden yükselen su nedeniyle mahsur kaldı. Bunun üzerine baba İlhan Gezici durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine AFAD ekipleri, botla yanaşarak mahsur kalan baba ve oğlu kurtardı.
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