Baba- oğul cinayetinin nedeni köpek kavgası çıktı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, baba Bülent Aslan (47) ile oğlu Yusuf Can Aslan'ı (12) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Soner Somuncu (37), jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Somuncu'nun birkaç gün önce köpek yüzünden çıkan kavgada Bülent Aslan tarafından darp edildiği, cinayeti de bu nedenle işlediği öne sürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Alamettin Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Aslan ile oğlu Yusuf Can Aslan'ı, 38 YN 274 plakalı otomobilde kanlar içinde gören bir kişi, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ve oğlunun yaşamını yitirdiğini saptadı. Av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Bülent Aslan ile oğlu Yusuf Can'ın cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Aslan ailesi ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen Soner Somuncu'yu gözaltına aldı. Çobanlık yapan Soner Somuncu ile Bülent Aslan'ın birkaç gün önce köpek yüzünden kavga ettiği belirtildi. Darp edilen Somuncu'nun hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Soner Somuncu'nun be nedenle cinayeti işlediği belirtildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından Soner Somuncu, adliyeye sevk edildi.
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