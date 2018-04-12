HABER

Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 15:24 | Son Güncelleme

Samsun’da yapılan uyuşturucu operasyonlarında, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba-oğul ile birlikte 4 şüpheli tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, daha önce denetimli serbestlik kapsamında cami temizleme görevi ile hakkında tedbir uygulandığı esnada camiden uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan ve sonra salınan Resul Ç.’nin (51) yanına oğlu ile birlikte birkaç kişiyi alarak birlikte tekrar uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.Ekipler, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde şüphelendikleri Resul Ç.

Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da yapılan uyuşturucu operasyonlarında, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba-oğul ile birlikte 4 şüpheli tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, daha önce denetimli serbestlik kapsamında cami temizleme görevi ile hakkında tedbir uygulandığı esnada camiden uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan ve sonra salınan Resul Ç.’nin (51) yanına oğlu ile birlikte birkaç kişiyi alarak birlikte tekrar uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.
Ekipler, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde şüphelendikleri Resul Ç. ve oğlu Dinçay Ç. İle Fahri Can P. ve Emircan K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2,91 gram esrar ele geçirilirken, sürekli girip çıktıkları metruk binada ise 676 adet extacy hap, 52 paket halinde satışa hazır esrar, 1 pakette 40 gr esrar, 7,20 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet pompalı tüfek, 28 adet 9 mm çapında mermi ve Dinçay Ç. isimli şüphelinin üzerinde ise 7 bin 150 TL para ele geçirildi.
Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Baykal'la ilgili şok iddiaya yanıt geldi!Baykal'la ilgili şok iddiaya yanıt geldi!
DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!
Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

Hakim köye böyle geldi

Hakim köye böyle geldi

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.