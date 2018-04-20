Baba-oğula terör propagandasından gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla baba ve oğlu gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşova'da yaşayan S.K. ve oğlu R.K.'nin sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. S.K ile R.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.