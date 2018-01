Baba sosyal medyada kampanya başlattı! Anne isyan etti

Akay’ın şikayetleri üzerine Şiddet Önleme Merkezi ve Sosyal Hizmetler’den gelen yetkililer soruşturma başlattı. Her seferinde anne H.D. lehine sonuç çıkarılmasına tepki gösteren Akay, son olarak Change.org’dan kampanya başlattı.

Gazetevatan'dan Esra Can Sinav'ın haberine göre; Mersin’de Faruk Akay imam nikahlı eşi H.D. ile 2016 yılında geçinemedikleri gerekçesiyle ayrıldı. Çiftin 2 yaşındaki çocuğunun velayetini mahkeme anneye verdi. Akay’ın iddiasına göre ayrıldıktan sonra eski eşi çocuğunu görmesine engel olmaya başladı. Bunun üzerine savcılığa başvurduğunu söyleyen Akay, çocuğunun eski eşinin arkadaşları tarafından istismar edildiğini de iddia etti.

"ÇOCUĞUMU REZİL EDİYOR"

Çocuğunu istismar etmekle suçlanan anne H.D. ise iddialara şu şekilde karşılık verdi: Ben bu adamla 5 yıl önce evlendim. Sonra şiddet uygulamaya ve sorumsuz davranmaya başladı. Dayanamadım. Oğlumu da alarak evden ayrıldım. 2 yıldır her günümüz olaylı. Hakkımda iftiralar atıyor. Onlarca kez kapıma polis getirdi. Artık polisler onun şikayetini bile almıyor. Yaptığı her şikayette ben suçsuz bulundum. Şimdi de sosyal medyada istismar kampanyası başlatmış. Çocuğumun fotoğraflarını her yerde paylaşarak onu rezil ediyor. Geceleri kapıma gelip fotoğraf çekmeye çalışıyor. 8 kez uzaklaştırma kararı çıktı. Ama karara da uymuyor. Kampanya için savcılığa şikayette bulundum. Kampanya kaldırıldı ama iki gün sonra başkasını başlatmış. Çocuğum onu görünce korkuyor. Peşimizi bırakması için yardım istiyorum.