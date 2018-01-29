Baba sosyal medyada kampanya başlattı! Anne isyan etti

Gazetevatan'dan Esra Can Sinav'ın haberine göre; Mersin’de Faruk Akay imam nikahlı eşi H.D. ile 2016 yılında geçinemedikleri gerekçesiyle ayrıldı. Çiftin 2 yaşındaki çocuğunun velayetini mahkeme anneye verdi. Akay’ın iddiasına göre ayrıldıktan sonra eski eşi çocuğunu görmesine engel olmaya başladı. Bunun üzerine savcılığa başvurduğunu söyleyen Akay, çocuğunun eski eşinin arkadaşları tarafından istismar edildiğini de iddia etti.
KAMPANYA BAŞLATTI
Akay’ın şikayetleri üzerine Şiddet Önleme Merkezi ve Sosyal Hizmetler’den gelen yetkililer soruşturma başlattı. Her seferinde anne H.D. lehine sonuç çıkarılmasına tepki gösteren Akay, son olarak Change.org’dan kampanya başlattı.
"OĞLUMU GÖRMEK İÇİN GİTTİĞİMDE DAYAK YEDİM"
En son oğlunu görmek için eve gittiğinde dayak yediğini söyleyen Akay iddiasına şu sözlerle devam etti: Bütün gün evinin önünde bekledim. Oğlumu göster dedim göstermedi. Sonra oğluyla aşağıya inerek beni sopayla kovaladı ve darp etti. Mahkemeye verdim. Şu anda devam eden 10 ayrı dosya var. Yetkililer bir babanın sesini duysun.
"ÇOCUĞUMU REZİL EDİYOR"
Çocuğunu istismar etmekle suçlanan anne H.D. ise iddialara şu şekilde karşılık verdi: Ben bu adamla 5 yıl önce evlendim. Sonra şiddet uygulamaya ve sorumsuz davranmaya başladı. Dayanamadım. Oğlumu da alarak evden ayrıldım. 2 yıldır her günümüz olaylı. Hakkımda iftiralar atıyor. Onlarca kez kapıma polis getirdi. Artık polisler onun şikayetini bile almıyor. Yaptığı her şikayette ben suçsuz bulundum. Şimdi de sosyal medyada istismar kampanyası başlatmış. Çocuğumun fotoğraflarını her yerde paylaşarak onu rezil ediyor. Geceleri kapıma gelip fotoğraf çekmeye çalışıyor. 8 kez uzaklaştırma kararı çıktı. Ama karara da uymuyor. Kampanya için savcılığa şikayette bulundum. Kampanya kaldırıldı ama iki gün sonra başkasını başlatmış. Çocuğum onu görünce korkuyor. Peşimizi bırakması için yardım istiyorum.
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