HABER

Baba sosyal medyada kampanya başlattı! Anne isyan etti

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 06:49 | Son Güncelleme 2 saat önce

Mersin’de yaşayan Faruk Akay 2 yıl önce ayrıldığı dini nikahlı eşi H.D. hakkında sosyal medyadan başlattığı kampanyada 4 yaşındaki çocuğunun istismar edildiğini iddia etti. H.D. de , ‘Ayrıldığımız günden beri taciz ediyor. Mahkemede devam eden 10 ayrı davamız var’ dedi.

Baba sosyal medyada kampanya başlattı! Anne isyan etti

Gazetevatan'dan Esra Can Sinav'ın haberine göre; Mersin’de Faruk Akay imam nikahlı eşi H.D. ile 2016 yılında geçinemedikleri gerekçesiyle ayrıldı. Çiftin 2 yaşındaki çocuğunun velayetini mahkeme anneye verdi. Akay’ın iddiasına göre ayrıldıktan sonra eski eşi çocuğunu görmesine engel olmaya başladı. Bunun üzerine savcılığa başvurduğunu söyleyen Akay, çocuğunun eski eşinin arkadaşları tarafından istismar edildiğini de iddia etti.

KAMPANYA BAŞLATTI

Akay’ın şikayetleri üzerine Şiddet Önleme Merkezi ve Sosyal Hizmetler’den gelen yetkililer soruşturma başlattı. Her seferinde anne H.D. lehine sonuç çıkarılmasına tepki gösteren Akay, son olarak Change.org’dan kampanya başlattı.

"OĞLUMU GÖRMEK İÇİN GİTTİĞİMDE DAYAK YEDİM"

En son oğlunu görmek için eve gittiğinde dayak yediğini söyleyen Akay iddiasına şu sözlerle devam etti: Bütün gün evinin önünde bekledim. Oğlumu göster dedim göstermedi. Sonra oğluyla aşağıya inerek beni sopayla kovaladı ve darp etti. Mahkemeye verdim. Şu anda devam eden 10 ayrı dosya var. Yetkililer bir babanın sesini duysun.

"ÇOCUĞUMU REZİL EDİYOR"

Çocuğunu istismar etmekle suçlanan anne H.D. ise iddialara şu şekilde karşılık verdi: Ben bu adamla 5 yıl önce evlendim. Sonra şiddet uygulamaya ve sorumsuz davranmaya başladı. Dayanamadım. Oğlumu da alarak evden ayrıldım. 2 yıldır her günümüz olaylı. Hakkımda iftiralar atıyor. Onlarca kez kapıma polis getirdi. Artık polisler onun şikayetini bile almıyor. Yaptığı her şikayette ben suçsuz bulundum. Şimdi de sosyal medyada istismar kampanyası başlatmış. Çocuğumun fotoğraflarını her yerde paylaşarak onu rezil ediyor. Geceleri kapıma gelip fotoğraf çekmeye çalışıyor. 8 kez uzaklaştırma kararı çıktı. Ama karara da uymuyor. Kampanya için savcılığa şikayette bulundum. Kampanya kaldırıldı ama iki gün sonra başkasını başlatmış. Çocuğum onu görünce korkuyor. Peşimizi bırakması için yardım istiyorum.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin boşanma kampanya sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

CHP Erdoğan'ın hastalığa yakalandığını iddia etti

CHP Erdoğan'ın hastalığa yakalandığını iddia etti

Seren Serengil: Annemin evine gidiyor gibi rahatım

Seren Serengil: Annemin evine gidiyor gibi rahatım

İlginizi Çekebilir

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Kız kardeşinin sevgilisiyle yakalayınca öldürdü! Cinayette şok detaylar

Kız kardeşinin sevgilisiyle yakalayınca öldürdü! Cinayette şok detaylar

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kıza kabusu yaşattı!

Genç kıza kabusu yaşattı!

Taciz mağduru kadına mahkemede skandal hakaret: Böyle o...pu gibi giyinirsen...

Taciz mağduru kadına mahkemede skandal hakaret: Böyle o...pu gibi giyinirsen...

İstanbul’da şoke eden olay! Önce hırsız sonra polis soydu

İstanbul’da şoke eden olay! Önce hırsız sonra polis soydu

Arazi tartışması kanlı bitti, kasap iki kardeşi tabancayla vurdu

Arazi tartışması kanlı bitti, kasap iki kardeşi tabancayla vurdu

Bebek arabasında yanan 2 yaşındaki Ahmet için kampanya başlatıldı

Bebek arabasında yanan 2 yaşındaki Ahmet için kampanya başlatıldı

Genç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişme

Genç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.