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Baba ve 2 oğlu evlerinde uyuşturucuyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 16:57 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki eve düzenlenen operasyonda, 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Baba ve 2 oğlu evlerinde uyuşturucuyla yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki eve düzenlenen operasyonda, 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili baba ve 2 oğlu gözaltına alınırken, çocuklardan biri tutuklandı.
Muğla İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Dalaman'ın Çakmak Mahallesi'nde oturan Ş.O.'nun, evinin yanındaki tarlada uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı. 1 ay süren takibin ardından 7 Ağustos Salı günü eve operasyon düzenledi. Baskın yapılan evde, 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili E.O. ile oğulları Ş.O. ve Y.C.O., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.O., tutuklanırken, E.O. ile Y.C.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Baba ve 2 oğlu evlerinde uyuşturucuyla yakalandı

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