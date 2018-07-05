HABER

Baba ve 2 üvey kızı gölde kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 23:48 | Son Güncelleme

HATAY’ın Altınözü ilçesinde göle girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başlayan Mustafa Korkmaz (49) ile kendisini kurturmak için suya atlayan üvey kızları Safiye Aslan (15) ve Emine Aslan (12) kayboldu.

Baba ve 2 üvey kızı gölde kayboldu

Hüseyin BOZOK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA) - HATAY’ın Altınözü ilçesinde göle girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başlayan Mustafa Korkmaz (49) ile kendisini kurturmak için suya atlayan üvey kızları Safiye Aslan (15) ve Emine Aslan (12) kayboldu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Yarseli Mahallesi’ndeki baraj gölünde meydana geldi. İddiaya göre, yanına üvey kızlarını da alan Mustafa Korkmaz, fasülye ekmek için göl kenarındaki tarlasına gitti. Tarladaki işini bitirip, serinlemek için göle giren Korkmaz, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Üvey babalarının suda çırpındığını gören Safiye ve Emine Aslan kardeşler, Korkmaz'ı kurtarmak için göle girdi. Çevredeki vatandaşlar, baba ve kızlarının sudan çıkmadığını görünce durumu polise bildirdi. Gölün çevresinde arama yapan ekipler, baba ve üvey kızlarına rastlamayınca sualtı ekibi istendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden sevk edilen ekip, gölde yaklaşık 2 saat arama yaptı. Göl suyunun bulanık olması ve havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Ekiplerin, sabah erken saatlerde arama çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
Freni boşalan servis aracının çarptığı kadın öldüFreni boşalan servis aracının çarptığı kadın öldü
Afgan ailenin yaşadığı ev yangında kül olduAfgan ailenin yaşadığı ev yangında kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te 'Suriye uyruklu 60 yaşlarında bir kişi down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu' iddiası!

Gaziantep'te 'Suriye uyruklu 60 yaşlarında bir kişi down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu' iddiası!

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.