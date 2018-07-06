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Baba ve 2 üvey kızı gölde kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 09:16 | Son Güncelleme

HATAY’ın Altınözü ilçesinde göle girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başlayan Mustafa Korkmaz (49) ile kendisini kurturmak için suya atlayan üvey kızları Safiye Aslan (15) ve Emine Aslan (12) kayboldu.

Hüseyin BOZOK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA) - HATAY’ın Altınözü ilçesinde göle girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başlayan Mustafa Korkmaz (49) ile kendisini kurturmak için suya atlayan üvey kızları Safiye Aslan (15) ve Emine Aslan (12) kayboldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yarseli Mahallesi’ndeki baraj gölünde meydana geldi. İddiaya göre, yanına üvey kızlarını da alan Mustafa Korkmaz, fasülye ekmek için göl kenarındaki tarlasına gitti. Tarladaki işini bitirip, serinlemek için göle giren Korkmaz, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Üvey babalarının suda çırpındığını gören Safiye ve Emine Aslan kardeşler, Korkmaz'ı kurtarmak için göle girdi. Çevredeki vatandaşlar, baba ve kızlarının sudan çıkmadığını görünce durumu polise bildirdi. Gölün çevresinde arama yapan ekipler, baba ve üvey kızlarına rastlamayınca sualtı ekibi istendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden sevk edilen ekip, gölde yaklaşık 2 saat arama yaptı. Göl suyunun bulanık olması ve havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Ekiplerin, sabah erken saatlerde arama çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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