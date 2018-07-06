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Baba ve 2 üvey kızının gölde cansız bedenleri bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 16:56 | Son Güncelleme

KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ Serinlemek için girdiği Yarseli Barajı'nda boğulan Mustafa Korkmaz'ın cenazesi Yarseli Mahallesi'ne getirildi.

Baba ve 2 üvey kızının gölde cansız bedenleri bulundu (2)

KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Serinlemek için girdiği Yarseli Barajı'nda boğulan Mustafa Korkmaz'ın cenazesi Yarseli Mahallesi'ne getirildi. Burada hellallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra Korkmaz'ın cenazesi toprağa verildi.
Antakya Mezarlık Kompleksi'nden alınan Safiye ve Emine Aslan'ın cenazesi ise Boynuyoğun Mahallesi meydanına getirildi. İki kardeşin yakınları burada gözyaşına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Boynuyoğun Mahallesi mezarlığında iki kardeş, yan yana toprağa verildi.

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Baba ve 2 üvey kızının gölde cansız bedenleri bulundu (2)Baba ve 2 üvey kızının gölde cansız bedenleri bulundu (2)Baba ve 2 üvey kızının gölde cansız bedenleri bulundu (2)Baba ve 2 üvey kızının gölde cansız bedenleri bulundu (2)

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