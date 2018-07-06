Baba ve 2 üvey kızının gölde cansız bedenleri bulundu (2)

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YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 17:52 | Son Güncelleme

KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ Serinlemek için girdiği Yarseli Barajı'nda boğulan Mustafa Korkmaz'ın cenazesi Yarseli Mahallesi'ne getirildi.

KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Serinlemek için girdiği Yarseli Barajı'nda boğulan Mustafa Korkmaz'ın cenazesi Yarseli Mahallesi'ne getirildi. Burada hellallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra Korkmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Antakya Mezarlık Kompleksi'nden alınan Safiye ve Emine Aslan'ın cenazesi ise Boynuyoğun Mahallesi meydanına getirildi. İki kardeşin yakınları burada gözyaşına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Boynuyoğun Mahallesi mezarlığında iki kardeş, yan yana toprağa verildi.

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