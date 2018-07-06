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Baba ve 2 üvey kızının gölde cansız bedenleri bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, gölde boğulmak üzere olan üvey babaları Mustafa Korkmaz'ı (49) kurtarmak için girdikleri suda kaybolan Safiye (15) ve Emine Aslan'ın (12) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hüseyin BOZOK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Altınözü ilçesinde, gölde boğulmak üzere olan üvey babaları Mustafa Korkmaz'ı (49) kurtarmak için girdikleri suda kaybolan Safiye (15) ve Emine Aslan'ın (12) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Yarseli Mahallesi'ndeki baraj gölünde meydana geldi. Yanına üvey kızlarını alan Mustafa Korkmaz, iddiaya göre, fasulye ekmek için göl kenarındaki tarlasına gitti. Tarladaki işini bitirip, serinlemek için göle giren Korkmaz, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Üvey babalarının suda çırpındığını gören Safiye ile kardeşi Emine Aslan, Korkmaz'ı kurtarmak için göle girdi. Çevredekiler, 3 kişinin sudan çıkmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelip, gölün çevresinde arama yapan ekipler, baba ve üvey kızlarına rastlamayınca su altı ekibi istedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden sevk edilen ekip, gölde yaklaşık 2 saat arama yaptı. Göl suyunun bulanık olması ve havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.

YAN YANA BULUNDU

Bugün sabah saatlerinde gölde arama çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Korkmaz ile üvey kızları Safiye ve Emine Aslan'ın, göle girdikleri bölgeye yaklaşık 25 metre uzaklıkta cansız bedenlerini buldu. Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Hatay Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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