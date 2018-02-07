Baba ve çocukları sobadan zehirlendi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Beyköy Beldesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve 2 oğlu tedavi altına alındı.
Olay saat 23.30 sıralarında, Beyköy Beldesi'nde meydana geldi. Ramazan Zorlu, evde bulunan sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Daha sonra fenalaşan baba yattığı yerden kalkmakta zorlanınca hemen 112 Acil servisi aradı. Eve gelen 112 Acil ekipleri Ramazan Zorlu ile birlikte çocukları Mert Ali ve Ayberk Zorlu’nun da karbonmonoksit gazından etkilendiğini tespit etti. Baba ve çocukları Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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