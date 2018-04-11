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Baba ve iki oğluna FETÖ'den hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 09:58 | Son Güncelleme

ERZURUM'da görülen FETÖ/PDY davalarında örgüte ait şirket, dernek ve yurtta yöneticilik yapan baba Nurettin Doğan ile katip oğlu Yasin Doğan  'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay, aynı suçtan doktor oğlu Çetin Doğan ise 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da görülen FETÖ/PDY davalarında örgüte ait şirket, dernek ve yurtta yöneticilik yapan baba Nurettin Doğan ile katip oğlu Yasin Doğan 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay, aynı suçtan doktor oğlu Çetin Doğan ise 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
15 Temmuz sonrası yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün adliye yapılanması içerisinde olan Yasin Doğan, 23 Ağustos 2016'da, Narman ilçesindeki örgüte ait şirket, dernek ve yurtta yöneticilik yapan babası Nurettin Doğan, 29 Eylül 2016'da, polislere mahrem imamlık yaptığı iddia edilen ağabeyi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırma görevlisi Çetin Doğan ise 2 Şubat 2017'de tutuklanarak cezaevine kondu. Baba ve iki oğlu hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayı dava açıldı. Nurettin Doğan ve Çetin Doğan'ın 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22,5 yıla kadar, Yasin Doğan'ın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.
ÖRGÜT EVİNDE KALMIŞ
İlk olarak yargılanmasına başlanan eski katip Yasin D.'nin örgüt evlerinde kaldığı ve sohbet toplantılarına katıldığı belirtildi. Cemaat evlerinde bir süre kaldığını ancak sohbetlerine katılmadığını öne süren Yasin Doğan, "Evin cemaat evi olduğunu ilk anda bilmiyordum. 2-3 ay sonra öğrendim" dedi. Mahkeme heyeti, Yasin Doğan'ı yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum ederek tahliye etti.
'ÖRGÜT İLE BAĞLANTIM YOK'
Baba Nurettin Doğan hakkında açılan davada da örgüte ait Bank Asya'da 17/25 Aralık 2013 tarihinden 6 hesap açtığı tespit edildi. Örgüt liderinin talimatı sonrası bankaya para yatırdığı belirlenen Nurettin Doğan'ın tanık beyanlarına göre kurban derisi topladığı, örgüt yararına kermes düzenlendiği iddia edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Nurettin Doğan, örgüt ile bağlantısının olmadığını savundu. Nurettin Doğan, oğlu gibi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hükümle birlikte serbest bırakıldı.
KATALOG EVLİLİK İDDİASI
Meslekten ihraç edilen Tıp Fakültesi dahiliye bölümünde araştırma görevlisi Çetin Doğan'ın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u 31 Ağustos 2014 günü cep telefonuna yüklediği tespit edildi. Ankara'da yürütülen soruşturmada ele geçirilen dijital materyallerin çözümünde 'Cemil' kod adı ile yer alan Çetin Doğan'ın Erzurum büyük bölge yapılanmasına bağlı olan Erzurum küçük bölge içerisinde polis memurları sorumlusu olduğuna değinildi. Çetin Doğan'ın aynı üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi'nde araştırma görevlisi G.D. ile katalog evliliği yaptığı iddia edildi. Çetin Dığan'ın Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve bu hesabı aktif olarak örgüt talimatı verildiği tarihten itibaren de kullandığı bildirildi. Suçlamaları kabul etmeyen Çetin Doğan, eşi ile kız kardeşinin diş tedavisini yaptırdığı dönemde tanıştıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, geçen 5 Nisan'da görülen karar duruşmasında doktor Çetin Doğan'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına mahkum etti ve tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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