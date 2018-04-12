HABER

Baba ve iki oğlunun cenazeleri, 30 metreden çıkarılmaya çalışılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 09:51 | Son Güncelleme

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü Musa Hoşça (38) ile çocukları Umut (14) ve Ebubekir Hoşça'nın (9) cenazelerinin 30 metre derinlikten çıkarılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Baba ve iki oğlunun cenazeleri, 30 metreden çıkarılmaya çalışılıyor

İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)- ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü Musa Hoşça (38) ile çocukları Umut (14) ve Ebubekir Hoşça'nın (9) cenazelerinin 30 metre derinlikten çıkarılması için başlatılan çalışma sürüyor. Aynı otomobilde yaşamını yitiren ailenin diğer ferdi Elif Hoşca'nın (13) cenazesi dün dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.
Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi köyünde dün bir kişi, saat 13.30 sıralarında polisi arayıp, içinde 3'ü çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj Göleti'ne uçtuğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında baraj gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı otomobil tamponu bulundu. Bölgeye çağrılan dalgıçlar, gölette yaptığı aramada 30 metre derinlikte otomobile ulaştı. Aracın içinden Elif Hoşca'ya ait olduğu belirlenen ceset çıkarıldı. Ancak gölette ters dönen araçta sıkışan Musa Hoşça ile çocukları Umut ve Ebubekir Hoşça'nın cesetleri bulunduğu yerden çıkarılamadı. Bölgedeki şiddetli yağış ve havanın kararması nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinde tekrar başlandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki briket fabrikasında çalıştığı öğrenilen Musa Hoşça'nın eşi Rukiye Hoşça'nın da aralarında bulunduğu yakınlarının arama kurtarma çalışmalarının bulunduğu yerde bekleyişi devam ediyor.
SON GÖRÜNTÜLERİ FACEBOOK'TA
Musa Hoşça'nın sosyal medya hesabı Facebook'a kazadan kısa süre önce yüklediği çocuklarıyla birlikte göründüğü fotoğraf ve görüntüler de dikkat çekiyor. Otomobilde hareket halindeyken ve verdikleri molada çekilen görüntülerde Musa Hoşça, çocuklarıyla konuşurken görülüyor.

FOTOĞRAF

Baba ve iki oğlunun cenazeleri, 30 metreden çıkarılmaya çalışılıyorBaba ve iki oğlunun cenazeleri, 30 metreden çıkarılmaya çalışılıyorBaba ve iki oğlunun cenazeleri, 30 metreden çıkarılmaya çalışılıyorBaba ve iki oğlunun cenazeleri, 30 metreden çıkarılmaya çalışılıyor

İngilizler yazdı! ABD'ye Türkiye engeliİngilizler yazdı! ABD'ye Türkiye engeli
Akar'ın korumasının bilgisayarında not bulundu!Akar'ın korumasının bilgisayarında not bulundu!
Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaştaBerat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

İlginizi Çekebilir

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Gaziantep'te kan donduran olay! Anne çocuklarını vahşice katletti

Gaziantep'te kan donduran olay! Anne çocuklarını vahşice katletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.